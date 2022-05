S’acaben les opcions per aconseguir l’última victòria a Plata. Només falta un partit perquè el Sarrià s’acomiadi de la segona divisió d’handbol. Serà l’última opció de sumar aquest últim triomf perquè ahir el conjunt dirigit per Josep Espar va perdre a la pista del Sòria (34-23), equip també ja descendit. I tot, a causa d’una mala segona meitat on, de cop, es van acabar les forces pel conjunt gironí. Havia arribat a dominar 10-12, però un parcial de 5-1 ja l’havia condemnat a marxar al descans per darrere en el marcador (15-13). A la segona meitat, no hi va haver color perquè els castellans van ser clars dominadors i de mica en mica van anar ampliant l’avantatge per acabar golejant (34-23).