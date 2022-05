Festival golejador de Catalunya contra Jamaica (6-0)

Montilivi s’ha omplert aquesta tarda per celebrar la festa major del futbol català. Els de Gerard López s’han imposat de manera contundent a Jamaica -número 64 del rànquing FIFA- en un duel liderat per Gerard Deulofeu (6-0). El davanter gironí ha marcat un hat-trick a la primera part i, juntament amb un altre gol de Marc Bartra, s’ha encarregat de donar el partit per dat i beneït abans de la mitja part.

A la represa, el seleccionador català ha mogut tot l’equip -esperant-se a canviar Deulofeu i Bartra perquè s’emportessin els aplaudiments de l’afició. Els jamaicans han intentat anar més a la idea per tenir presència ofensiva a l’àrea quadribarrada però no se n’han sortit. Ferran Jutglà ha posat la cirereta al tram final estrenant-se com a golejador de l’absoluta després de rebre una assistència de Javi Puado. El de l’Espanyol ha tancat la festa amb un penal.