Joan Soteras va revalidar diumenge passat la victòria que va aconseguir en els comicis de l’any 2018 per continuar sent el president de la Federació Catalana de Futbol. El vicepresident de la RFEF i expresident del Sabadell va imposar-se de manera ajustada, amb 396 vots, a la candidatura d’Àlex Talavera (370) i tindrà quatre anys més de mandat, fins al 2026. En conseqüència, Soteras va prendre possessió ahir del càrrec acompanyat de tots els membres de la seva nova Junta Directiva en un acte que va tenir lloc a la seu de la FCF a Barcelona.

«Diumenge es va batre el rècord de participació d’aquesta Federació. Van votar més del 85% dels clubs de futbol i futbol sala català. Això és un senyal de pluralitat i democràcia perquè ens han donat la confiança per portar les directrius del futbol català en els propers quatre anys», va dir Soteras. En el nou mandat, el president, de 74 anys, es compromet a «actualitzar el Pla de Competició a les necessitats del segle XXI; vetllar per les qüestions econòmiques; no gravar en cap tipus d’augment econòmic als clubs; i a estar en constant contacte amb la regulació de la figura del subdelegat i en visitar les 14 delegacions com a mínim una vegada a l’any». En aquest sentit, divendres es reunirà la nova Junta Directiva per repartir els càrrecs i no hi haurà canvis en l’estructura de la Delegació de Girona de la qual Jordi Bonet n’és el delegat i també s’espera que es mantingui com a vicepresident de la FCF. A més, Carles Mallart s’incorporarà com a directiu juntament amb Bonet i Víctor Güell.