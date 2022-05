El Costa Brava abaixa avui la persiana de la temporada al camp de l’Albacete. El conjunt gironí posa punt final a un curs decebedor en què de seguida va quedar despenjat de la lluita per la permanència i ni la sacsejada de la plantilla la mercat d’hivern va servir per redreçar el rumb. Amb el descens confirmat fa temps, el Costa Brava es presenta avui a Albacete amb la intenció de tancar «dignament i amb bones sensacions». Òscar Álvarez té la baixa de Dani Pérez, malalt, mentre que Perone i Boris no han entrat a la convocatòria. L’Albacete, per la seva banda, necessita la victòria per a aspirar al segon lloc. Els manxecs tenen les baixes de Maestre, Kawaya, Johannesson i del sancionat Julio Alonso.