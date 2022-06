Rafael Nadal jugarà demà (15 h) la seva catorzena final de Roland Garros, una ronda en la qual mai ha perdut, després de la retirada de l’alemany Alexander Zverev, que es va torçar el turmell dret i va haver d’abandonar en cadira de rodes i entre llàgrimes.

Després d’uns minuts al vestuari, l’alemany va tornar a la pista ajudant-se amb dues crosses per saludar els 15.000 espectadors que hi havia de públic i van fer-li una ovació a la pista Philippe Chartier.

Els dos tennistes havien superat les tres hores de joc i el de Manacor estava a punt de forçar el desempat del segon set després d’igualar-lo a 6 jocs quan Zverev va lesionar-se. Abans, Nadal havia guanyat el primer per 7-6 (8).

En conseqüència, el tennista balear va tancar una jornada rodona en el dia del seu 36è aniversari. «Estic molt trist per Zverev perquè sé que se sent quan et passa una cosa així. És molt bo i segur que guanyarà més d’un Grand Slam», va comentar Nadal després que el partit es dones per finalitzat.