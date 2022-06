Aquest últim cap de setmana es van disputar les semifinals de la promoció d’ascens a Segona Divisió. Deportivo-Albacete i Vila-real B-Nàstic seran els partits en què es decidiran les dues últimes places d’equips ascendits de la Primera RFEF. Els dos conjunts que en surtin victoriosos se sumaran a Andorra i Racing, que ja van assolir l’ascens per via directa després de proclamar-se campions dels seus respectius grups. Els partits se celebraran dissabte que ve a les 21:00h.

El Nàstic de Tarragona de Raül Agné jugarà contra el Vila-real B per disputar-se una plaça per la Segona Divisió després de vèncer la partida al Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo per un ajustat 0-1. El duel de dos exentrenadors del Girona es va decidir a favor dels catalans gràcies a la diana de Nil Jiménez al minut 59. Amb tot, el jugador del partit va ser Manu Garcia. La seva actuació sota pals va ser magnífica, frustrant quatre gols clars al conjunt gallec. Un quart d’hora de tranquil·litat va tenir Manu Garcia, que al minut 17 va haver d’aparèixer per primera vegada. El porter andalús va desviar un gran xut de Dani Nieto, també amb passat gironí, a centrada d’Héber Pena des de l’esquerra. L’única cosa remarcable per part del Nàstic durant els primers 45 minuts va ser una rematada de Dani Romera que se’n va anar per sobre el travesser. A la represa el partit es va accelerar. El Nàstic va recuperar el control del joc i Nil Jiménez va aprofitar una gran assistència de Romera. A l’últim quart d’hora, els gallecs es van bolcar a la porteria dels granes, però Manu García va impedir que igualessin el marcador. Primer va rebutjar un xut de falta d’Álex López i, a les acaballes, va treure dues mans salvadores que van frustar les opcions dels de Parralo.

Les altres semifinals es van resoldre de manera més clara. El Deportivo va endosar un 4-0 al Linares amb gols de Quiles, per partida doble, Soriano i Bergantiños. Això dissabte, com el 2-1 que va aconseguir l’Albacete davant el Rayo Majadahonda amb una diana de Ruben Martínez a les acaballes. Ahir, el Vila-real B va remuntar el gol inicial del UD Logronyès i va guanyar el matx per 3-1.