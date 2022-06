La selecció espanyola, gràcies a un gol d’Íñigo Martínez sobre la campana, va salvar un punt davant la República Txeca, que va estar a punt d’assaborir el seu segon triomf al grup A2 de la Lliga de Nacions en aprofitar dos greus errors de la defensa rival. Finalment, però, el matx va acabar amb un resultat de 2-2.

Després de l’empat cedit a Sevilla contra Portugal (1-1), el conjunt de Luis Enrique Martínez no va poder amb els txecs, que van vorejar el triomf amb els gols de Jakub Pesek, al minut 4 del primer temps, i Jan Kuchta, al 66 de la segona meitat, després de dues errades de la defensa espanyola.

Encara que Gavi, en la prolongació del primer període, va semblar arreglar la situació en convertir-se en el golejador més jove de la història de la selecció (17 anys i 304 dies), el segon gol txec va deixar Espanya a la vora del KO, però quan ja s’havien completat els 90 minuts de temps reglamentari una centrada de Marco Asensio va ser rematada per Íñigo Martínez i va premiar l’esforç dels homes de Luis Enrique per no rendir-se i buscar salvar unes taules que els mantenen amb opcions de classificar-se per a la següent ronda.

El primer gol com a internacional de Gavi davant la República Txeca a Praga amb 17 anys i 304 dies,el va convertir en el golejador més jove de la història de la selecció espanyola, rebaixant el rècord que pertanyia a Ansu Fati. Les dues joves perles del Barcelona a les quals el seleccionador Luis Enrique ha donat pas a l’absoluta, van deixar la seva empremta en un rècord. Ansu Fati havia aconseguit el setembre del 2020, davant Ucraïna, també a la Lliga de Nacions, el gol amb 17 anys i 311 dies, registre que va superar Gavi. Fins aquell moment Juan Errazquín era el propietari de la marca des del 1925, quan va marcar amb 18 anys i 344 dies a Suïssa. Primer Ansu i ara Gavi han sigut capaços de rebaixar-ne l’edat.