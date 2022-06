La pretemporada del Barça comença de forma oficial el proper 4 de juliol. Aquell dia, tots els futbolistes estan citats per a les pertinents proves mèdiques i, a la tarda, per realitzar el primer entrenament. Uns dies més tard tota la plantilla viatjarà als Estats Units on hi ha definits, de moment, dos amistosos contra l’Inter de Miami (dia 19) i New York Red Bulls (30).

El Reial Madrid va comunicar ahir que l’estat de salut de l’entrenador del primer equip de bàsquet, Pablo Laso, ha millorat després de patir un infart de miocardi l’últim cap de setmana. Va ser sotmès a un cateterisme a l’Hospital Universitari de La Moraleja, es va recuperar a l’UCI i ahir ja va pujar a planta i l’evolució és favorable.