Pau Gasol ha rebut aquest dimecres la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements de la Generalitat. L'esportista va ser guardonat en l'edició de l'any passat i ara, aprofitant la seva estada a Catalunya, ha rebut la distinció en un acte al Palau de la Generalitat. Gasol s'ha mostrat «molt agraït» pel reconeixement: «He intentat transmetre molta humilitat, ambició, confiança, dedicació i perseverança en la carrera que he perseguit», ha indicat. El president del Govern, Pere Aragonès, ha assenyalat que és «un referent esportiu per a moltes generacions de catalans», així com en l'àmbit estatal i internacional i ha fet valdre els seus èxits esportius, però també el seu «compromís» més enllà de les pistes.

Gasol ha explicat que es considera molt afortunat perquè ha fet allò que li agrada durant molts anys. «He perseguit el meu somni des de petit i he arribat a llocs on mai hauria pogut imaginar», ha dit. Segons ha comentat, la seva és una família «de bàsquet» però sobretot que entén «la importància dels valors». En aquest context, ha alabat el treball en equip i ha recordat que «treballar junts, amb humilitat, és fonamental». També ha reconegut que ell va tenir la sort de tenir moltes oportunitats i créixer en un entorn on va poder practicar l'esport, però també aprendre a tocar el piano i a valorar la cultura, de la qual n'és «un gran amant». Per això, ha afegit, que ell no entendria l'èxit si aquest no es transforma en servir i ajudar als altres. «Que et felicitin està molt bé, però si no té un impacte més profund, això se'n va», ha assegurat.

Com a exemples d'aquesta voluntat de generar un impacte ha repassat algunes de les iniciatives que ha creat juntament amb el seu germà Marc, com la Gasol Foundation, o en les quals col·labora, com ser ambaixador d'Unicef des del 2003. Per acabar, Gasol ha agraït a la Generalitat que treballi per fomentar i difondre la cultura i l'esport a Catalunya i ha animat els representants presents a continuar treballant «per un demà millor».

Referent, dins i fora de les pistes

Per la seva banda, el president Pere Aragonès ha afirmat que és un honor concedir la distinció a Gasol per una vida «d'èxits esportius» i per la seva capacitat de «crear felicitat a moltíssima gent». També ha indicat que és un reconeixement a un dels esportistes més importants de la història de Catalunya i a la projecció exterior que ha fet de Catalunya amb la seva trajectòria professional. El cap de l'executiu ha assenyalat que l'esportista «és un referent» pels seus èxits esportius però també pel seu compromís «amb uns valors», com el treball en equip o l'esforç, i amb els més vulnerables. Per tot plegat, ha conclòs Aragonès, el reconeixement a Pau Gasol era «absolutament imprescindible».

En una línia similar s'ha manifestat a l'inici de l'acte la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que també ha parlat de Gasol com a referent del bàsquet i l'esport però també pel seu vessant social. A més, la consellera ha apuntat que els esportistes d'elit són «un model per a la societat» i ha remarcat que l'esport «ha estat sempre una bona carta de presentació de Catalunya davant la resta del món».