Li ha tocat ser pacient i perseverant. Els èxits mai arriben d’un dia per l’altre. Ni aquí ni tampoc a Bolívia. Un altre país, una altra cultura i un altre futbol. Però ni així es triomfa sense haver-s’ho de treballar. Després de pair alguna decepció, de comprovar que el canvi no seria gens fàcil, Àlex Granell per fi ha tocat el cel. La glòria. El migcampista, amb 233 partits vestint la samarreta del Girona a les cames, va decidir fa dos anys fer les maletes i provar sort a un munt de quilòmetres de casa seva. Temps després, i després d’una temporada inicial marcada per la irregularitat, ha celebrat el seu primer títol. El Club Bolívar s’alçava amb el campionat Apertura del 2022. El trentè que l’entitat afegeix a les seves vitrines. L’ha viscut Granell des de la gespa, acumulant minuts, fins i tot veient porteria i portant el braçalet de capità.

De la tardor del 2020 fins ara. Són molts mesos picant pedra. Més de 60 partits oficials disputats. En són 24 els d’aquest any natural. També algun gol en el comptador particular. I el més important, l’èxit col·lectiu que per fi ha arribat. No ho ha tingut fàcil. Ni Granell ni tampoc el Bolívar. El curs passat, quart lloc i gràcies. Amb les crítiques pertinents d’una afició apassionada, exigent, sentimental. La classificació tenia premi extra, perquè venia amb un bitllet per a les eliminatòries prèvies de la Copa Libertadores. El torneig per excel·lència. Però no hi va haver manera de colar-se fins a la seva fase final, fet que va fer créixer encara més les veus contràries.

Després, però, i de mica en mica, els resultats han anat arribant. Cada cop més adaptat, amb mesos de bagatge i experiències de tota mena, Granell s’ha anat convertint en un dels jugadors habituals en les alineacions del Bolívar, que ha dominat amb mà de ferro l’Apertura d’aquest any. Propietat de Marcelo Claure, un dels accionistes del Girona, l’equip ha liderat el seu grup amb 37 punts i un bagatge sòlid: 37 punts, un grapat de gols a favor (42) i molt pocs en contra (9). Tres derrotes i gràcies. A la fase final, dues rondes abans d’arribar al partit decisiu, el disputat aquest darrer cap de setmana. Primer va tocar eliminar l’Oriente Petrolero gràcies a una tanda de penals agònica. Després, en semifinals, moment per superar el Blooming, amb paper destacat del gironí. I en la final, 0-3 clar i contundent. El títol era pel Bolívar. L’aixecava Àlex Granell, un dels capitans. Ara, temps per celebrar, per gaudir. Però sense esplaiar-se. El 26 d’aquest mateix mes toca donar el tret de sortida al torneig Clausura. Un altre repte.