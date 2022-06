Jordi Xumetra té corda per estona. I a l’Olot se n’aprofitaran. El club garrotxí ha comunicat avui que l’atacant de l’Estartit, de 36 anys, complirà l’any de contracte que té i, per tant, continuarà la temporada vinent. «Vull seguir aportant experiència, velocitat i molts gols», ha assegurat Xumetra després que es fes pública la notícia. D’aquesta manera, el jugador empordanès jugarà la seva sisena temporada a l’Olot, després d’arribar-hi en el mercat d’hivern del 2018 i haver tingut una breu etapa al Costa Brava.

«Estic content de seguir aquí i de compartir els valors de l’Olot. Tinc ganes de portar el nom del club més enllà de Catalunya i ambició per fer un bon paper», ha explicat. Xumetra va fitxar per l’Olot el curs 2017-18 quan els garrotxins militaven a Segona B i s’hi va estar quatre temporades consecutives fins que l’any passat, arran del descens a Tercera RFEF, va apostar per convertir-se en la pedra angular del nou projecte del Costa Brava a Primera RFEF. Amb els blaugranes, però, només s’hi va estar cinc mesos i el desembre passat decidia fer marxa enrere per tornar a la Garrotxa i ajudar l’Olot a aconseguir l’objectiu. L’empordanès de seguida va agafar un rol protagonista, primer amb Albert Carbó i després amb Manix Mandiola, i seria determinant per acabar assolint l’ascens a Segona RFEF amb 5 gols.

La direcció esportiva va per feina i també es ha anunciat que el juvenil Guillem Terma renova fins al 2023 i passarà a tenir fitxa del primer equip debutant a SegonaRFEF. L’olotí, de 18 anys, va ser una de les revelacions el curs passat amb 11 partits disputats, 5 dels quals titular.