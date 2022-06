Més de 1.500 persones van ser dimecres al vespre a la Ciutat Esportiva de Blanes a la Nit dels Campions que va organitzar la Federació Catalana de Futbol per premiar els equips campions. L’acte va reconèixer el centenar d’equips premiats amb el títol de lligai a més a més hi va haver quatre distincions especials més. Els reconeguts van se Fèlix Bruguera, per la seva dedicació a l’Osor; Kata Planadecursach, per la promoció del futbol femení; Josep Serra per la seva trajectòria al capdavant de la presidència de la Jonquera i Xavier Farrarons, per la seva dedicació al futbol sala gironí.