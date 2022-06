Bàsquet Girona o Estudiantes acompanyaran la temporada que ve el Granada a la lliga ACB després que tots dos equips superessin folgadament el Lleida (68-77) i el Palència a Fontajau, en les semifinals de la Final Four de la LEB Or. Empès per l'afició, que va omplir el pavelló fins a la bandera, i a base de cosir a triples el Lleida en el derbi català, el Girona ha demostrat que està prou madur per a fer el salt malgrat la tendra joventut del club, fundat el 2014 per Marc Gasol però que tot just fa cinc anys va estrenar equip sènior a la modesta lliga EBA. Ara el problema, però, rau en si el pivot podrà ser-hi en la final, després que hagués de marxar coixejant al vestidor per una mala caiguda després de fer una falta a Rosa. Va ser perdre'l i que als gironins els tremolessin les cames. De tenir la semifinal sota control, a patir per guanyar. Ja seria gros que avui s'hagués de perdre el partit somiat.

Va prometre que tornaria a jugar a Girona abans de retirar-se i, un cop posat punt i final a una exitosa carrera a la NBA ho va complir. Ara Marc Gasol és a punt de culminar la seva història d'amor amb la ciutat que el va veure explotar com a jugador fa 14 anys, tornant-la a la lliga ACB, on no milita des d'aquell fatídic 2008 en què va fondre's el projecte Akasvayu. Gasol, fins a la lesió, ha tornat a marcar diferències contra el Lleida, anotant, rebotejant i intimidant, però a més la resta de l'orquestra ha executat el pla a la perfecció. A partir d'un brutal encert en el triple (10/19 al descans), i amb unes prestacions defensives excel·lents sobretot al primer quart (el Lleida duia 4 punts a 3.40 per acabar-lo, 4-19), el Girona ha arrasat el rival des del salt inicial. Vint-i-dos punts de diferència al descans ho acreditaven (31-53) numèricament, però també amb les sensacions que transmetien un equip i l'altre. Ara bé, encara no estava tot dit. Tot avançava plàcidament per al Girona fins que a sis minuts pel final del tercer quart Gasol cau malament després de fer falta a Rosa i ha de marxar coixejant als vestidors. Fontajau s'ho va ha pres amb l'ai al cor i crits d'ànim. Girona guanyava de 20 (36-56) i el patiment no era tant pel partit d'avui sinó pensant ja en la final de demà. No feia gens de bona pinta la lesió, veient que fins i tot Pau Gasol deixava la llotja per baixar als vestidors. A la pista, mentrestant, el Lleida s'havia posat a 14 (44-58) aprofitant els moments de confusió de l'equip gironí. Gasol ha acabat tornant a la banqueta just quan s'acaba el tercer parcial (48-61), amb un parcial de 17-8 pels del Segrià que mantenia viu el partit. El Lleida s'ha posat a 11 (50-61) a l'inici dels últims 10 minuts amb un bàsquet de Carrera. El miler llarg de seguidors lleidatans ho han vist possible però el Girona ha pogut mantenir la calma tot i l'evident canvi de guió del duel. A cinc minuts del final dominava de 12 (55-67) tot i que era un manat de nervis. Fontajau ha agafat el paper de sisè jugador i ha acabat encoratjant els seus per tancar el duel i el bitllet per a la final de demà (68-77), a pesar d'estar amb l'ai al cor per l'ídol, el referent, Marc Gasol. Així hem viscut el partit minut a minut En directe fa 35 minuts 22:13 La crònica de Jordi Roura El Girona jugarà la final contra l'Estudiantes però pateix per Marc Gasol (68-77) fa 51 minuts 21:57 Final! 68-77 El Bàsquet Girona jugarà aquest diumenge contra l'Estudiantes per pujar a l'ACB fa 57 minuts 21:51 Últim minut. El Lleida es posa a 10 punts: 65-75 21:45 Josep Franch roba la pilota i anota al contratac! Una cistella que gairebé decanta el partit. Min.35 Lleida-Girona 55-71 21:43 Torna la tranquil·litat a la pista. El Girona anota en dos atacs consecutius. Min.35 Lleida-Girona 55-69 21:41 El Lleida se situa a 10 punts Min.34 Lleida-Girona 55-65 21:40 Els dos equips fallen tirs fàcils. En aquest parcial 4-4. Min.33 Lleida-Girona 52-65 21:39 Min.33 Lleida-Girona 52-65 21:34 Min.32 Lleida-Girona 52-63 21:33 Min.31. Lleida-Girona 50-63 21:30 Final del tercer quart. El Lleida retalla la diferència: 48-61 21:29 Marc Gasol surt del vestidor i seu a la banqueta. Ovació a Fontajau! Dificilment el pívot torni avui a pista. 21:26 Els percentatges de tir del Girona han caigut en picat en aquest quart Min.28 Lleida-Girona 44-60 21:22 Des de la lesió de Gasol, el Girona no anota. El Lleida retalla distàncies Min.27 Lleida-Girona 42-58 21:19 Min.25 Lleida-Girona 40-58 21:15 Minut 24. Marc Gasol ha d'abandonar la pista amb una lesió al genoll. El pívot es retira al vestidor. 21:10 Triple de Jawara! Min.23 Lleida-Girona 35-56 Veure més