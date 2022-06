Els aficionats que tenien previst acudir al Mundial de Qatar de 2022 hauran d'avaluar la seva decisió, ja que veuran restringides algunes de les seves necessitats. I és que Qatar ha declarat que quedarà totalment prohibit tenir relacions sexuals amb qualsevol persona fora del matrimoni.

Des del país de Qatar han avisat als aficionats perquè es conscienciïn d'això i han amenaçat amb llargues penes de presó.

El Comitè Suprem de Qatar ha advertit que s'hauran de respectar les normes socials del país. Per això, han deixat clar que les mostres d'afecte en públic, més enllà de l'orientació sexual, no seran ben rebudes.

L'estat l'ha intentat justificar argumentant que "Qatar és un país conservador i les mostres públiques d'afecte estan mal vistes independentment de l'orientació sexual".

Però ja no sols es tracta d'atenuar l'efusivitat en les graderies. Fonts policials han anunciat que el sexe extramatrimonial estarà condemnat amb penes de presó. També volen mantenir un ambient tranquil als carrers de Qatar al llarg del Mundial, descartant la possibilitat de celebrar festes.

Les fonts policials han estat molt clares referent a com s'han de gestionar les relacions íntimes: "El sexe està molt fora del menú, tret que vinguis com a marit i muller. Definitivament, no hi haurà aventures d'una nit en el Mundial. No hi haurà festes. Tots i totes han de mantenir el cap fred, tret que vulguin arriscar-se a quedar-se atrapats a la presó".

Les penes de presó podrien arribar fins als set anys, perquè en la legislació de Qatar, tenir relacions sexuals fora del matrimoni es castiga amb aquesta quantitat de temps a la presó. Al mateix temps, l'homosexualitat també es condemna amb el mateix temps.