Una placa i un documental commemoraran el centenari de Vistalegre

El Girona FC torna a ser entre els millors gràcies a l’històric ascens de diumenge passat al camp del Tenerife. La fita, que ha anat acompanyada del retorn del Bàsquet Girona a la Lliga ACB, suposarà posar la ciutat com un gran focus esportiu estatal que serà un bon motor econòmic per a la demarcació. En aquest sentit, el Girona FC ja té encarrilada la construcció de la desitjada ciutat esportiva a Vilablareix i un projecte per modernitzar Montilivi a curt termini. L’estadi actual, inaugurat el 1970 va agafar el testimoni de Vistalegre, convertit ara en un parc i que els veïns del barri han volgut homenatjar en l’any del seu centenari. Demà passat farà cent anys que l’antic estadi va acollir el seu primer partit (29 de juny de 1922) entre la UD Girona i un Barça encapçalat pel seu fundador, Joan Gamper. Des de llavors i fins al 1970, Vistalegre va ser el centre neuràlgic esportiu de la ciutat perquè no només era la llar del Girona FC, sinó que també ho va ser del Girona Club Hoquei i del Club Tennis Girona.

Per tot plegat, la comissió del centenari de l’Associació de veïns de Vistalegre i Carrer del Carme ha aprofitat l’efemèride per recordar l’antic estadi que, amb els anys va passar a ser una zona recreativa de lleure on es feien partits de veterans o futbol base i, més tard, es va convertir en un parc. En aquest sentit, demà passat serà el dia fort d’uns actes que van començar la vigília de l’ascens del Girona FC a Primera, amb una exposició fotogràfica i recull de material de l’època. Per dimecres, hi ha previst la descoberta d’una placa commemorativa de l’estadi amb presència de l’alcaldessa, Marta Madrenas i del president del club, Delfí Geli. Seguidament, es passarà la projecció del documental 100 anys del Camp de Vistalegre amb diferents testimonis i protagonistes de l’època que van experimentar el club a Vistalegre. El documental ha estat realitzat per Quim Paredes i compta amb veus com les dels exjugadors Jordi Danés, Mariano Lloveras, Pere Moy o Nitus Granados, els fills de l’exjugador Pitu Vinyes, l’exalcalde Joaquim Nadal, el periodista Jaume Teixidor o un dels històrics seguidors de tota la vida com Pere Carmaniu. Al final de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb una tertúlia moderada pel periodista Jordi Grau. Els membres de la comissió del Centenari són Pere Albertí, Carme Bassaganya, Jordi Creus, Pep Fortià, Joan Martí, Albert Mateos, Núria Serrat i Carles Vilaplana.