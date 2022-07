El manacorí Rafael Nadal va vèncer el dolor del seu abdominal i Taylor Fritz (3-6, 7-5, 3-6, 7-5 i 7-6 (10-4)) per aconseguir una remuntada espectacular i classificar-se pel que seran les vuitenes semifinals de Wimbledon de tota la seva carrera.

Nadal, que va patir una lesió a l’abdomen i que va mostrar molèsties des del final del primer set, es va refer dels seus problemes físics al quart i cinquè set, superant així un Fritz nerviós per mantenir la seva condició d’invicte en els Grand Slams aquest any (19-0) i programar un duel a semifinals contra l’australià Nick Kyrgios.

Fritz, que va mostrar un gran nivell en els primers minuts a la pista, va començar a treure millor, a afinar el revés i a empènyer Nadal a la paret, signant així el primer set a favor seu.

Aleshores Nadal va mostrar gestos de dolor en el moment de treure. Unes molèsties evidents, sobretot quan es va enfonsar a la cadira al perdre el break d’avantatge amb el qual comptava en el segon parcial. Perquè va arrencar 3-0 aquesta vegada i va tornar a dilapidar-ne l’avantatge, però de manera més preocupant. No va amagar el dolor, va demanar l’assistència del metge a la pista i després de consultar-lo va marxar al vestidor a tractar la lesió. Des de la graderia, el pare i la germana li demanaven que es retirés. Nadal, després d’uns minuts d’incertesa, va tornar a la pista, va agafar la raqueta i va tornar a competir. A competir i a guanyar.

En un record més que cal enderrocar-lo moltes vegades abans que caigui, Nadal va protagonitzar una altra història d’èpica i de culte a l’esport. No es volia retirar, una opció que només ha pres en nou ocasions en la seva carrera, quan no li ha quedat cap altre remei. Va decidir lluitar, deixar-ho tot, perquè el seu esperit no entén de rendicions.

Fritz va competir fins al final i va portar a Nadal al tie-break definitiu, però el de Manacor va mostrar que està acostumat a viure situacions d’alta pressió i va resoldre l’embat final amb més comoditat que la majoria del matx. A les semifinals l’espera Kyrgios.