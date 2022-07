Tot i que en principi no entrava als plans perquè no s'havia aconseguit la classificació, l'Olot tornarà a disputar la Copa del Rei aquesta temporada. Les normes de la Federació diuen que només el primer classificat de Tercera té dret a jugar-la però sempre hi ha bitllets per als millors segons. En aquest cas, l'Olot n'ha estat un i avui la Federació li ha comunicat que formava part dels participants de la competició. La darrera vegada que els garrotxins van jugar la Copa va ser la temporada 2020-21 quan, després d'eliminar el Poblenc, van perdre contra l'Osasuna, de Primera Divisió per 0-3 al Municipal.

El club garrotxí assegura "que aquesta decisió és un premi a la segona posició aconseguida la darrera campanya a la 3a RFEF i suma al·licients als que dubten en la decisió de fer-se socis".