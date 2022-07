El president del Barça, Joan Laporta, va confirmar ahir que el davanter francès Ousmane Dembélé continuarà a l’equip de Xavi Hernández, en afirmar durant la seva visita a Olot en motiu del partit del Centenari que serà presentat aquesta mateixa setmana.

El màxim mandatari va anunciat les presentacions de l’extrem francès i el brasiler Raphinha, jugador pel qual el Barça va anunciar haver arribat a un «principi d’acord» amb el Leeds per al seu traspàs. «Aquesta setmana presentarem a Dembélé i Raphinha», va dir Laporta. El club encara no ha oficialitzat els detalls de l’acord amb el jugador francès.

Ousmane Dembélé, que va finalitzar contracte amb el Barça el passat 30 de juny, va tornar a Barcelona diumenge passat per signar un nou acord amb l’entitat blaugrana per les dues properes temporades i amb una rebaixa del 40% respecte al seu anterior salari. De fet, Dembélé ja s’exercita amb el club. És per això que, a l’espera que el club faci oficial la seva continuïtat i la durada del seu nou contracte, Laporta va donat per liquidat un dels casos esportius que el Barça tenia per tancar. En canvi, el president va preferir no entrar en detalls sobre la possible arribada de Robert Lewandowski però sí que va destacar la feina de la direcció esportiva que lideren Mateu Alemany i Jordi Cruyff: «No és fàcil. Estem fent tot el que podem i anem bé».

La jornada del Barça a la capital garrotxina va ser d’allò més intensa. Abans del partit, la junta directiva, encapçalada per Laporta, va anar a veure l’Espai Cràter per visitar l’equipament i tot seguit hi va fer la primera reunió de la temporada.