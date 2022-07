La nord-americana Allyson Felix es va acomiadar de l’atletisme professional amb el bronze en el 4x400 mixtos en el Mundial d’Atletisme a l’aire lliure de Eugene (Oregon), aconseguint la seva medalla mundialista número 19, tancant als seus 36 en el podi una llarga i existosa carrera en l’elit.

Tot i no poder guanyar en el seu comiat, amb República Dominicana (3.09.82) i Països Baixos (3.09.90) per davant, Felix diu adeu a l’alta competició com l’atleta més llorejada de la història dels Mundials. 13 medalles d’or, 3 de plata i 3 de bronze representen el palmarès de la nord-americana.

Un comiat una mica descafeïnat per la derrota davant dominicans i neerlandesos, al no poder tampoc defensar el títol reeixit a Doha 2019. No obstant això, tot el Hayward Field i els seus companys van felicitar a Felix pel seu últim èxit. I és que aquest mite de l’atletisme s’ha pujat al podi en tots els mundials des d’Hèlsinki 2005, excepte en 2013 per una lesió.