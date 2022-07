Dimecres de la setmana vinent, dia 27 de juliol, hi ha convocada una junta d'accionistes al Costa Brava per aprovar el trasllat i canvi de nom del club. La família Alsina-Tarragó vendrà l'entitat gironina a un grup d'empresaris badalonins, després d'arribar a un acord pel traspàs que ja és oficial al web de la Federació Catalana. La vinculació entre ambdós clubs apareix sota la nom de "CF Badalona Futur SAD" amb tres equips del Costa Brava per a la temporada 2022-23: l'amateur A de Segona RFEF, el juvenil A de Preferent i el cadet A de Preferent. El camp de futbol que els pertoca és l'Estadi Municipal de Badalona. La vinculació entre el Badalona i el Costa Brava es farà oficial en els pròxims dies.