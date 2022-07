La primera dona en sortir a la portada del FIFA ja té nom: Sam Kerr. La futbolista del Chelsea ha estat l'escollida per posar rostre al mític videojoc de futbol, juntament amb el davanter francès Kylian Mbappé.

Kerr i Mbappé apareixeran conjuntament a la portada de la Ultimate Edition Global del joc d'EA Sports, i suposa la primera portada global per una jugadora. Kerr protagonitzarà en solitari la portada de l'Edició Estàndard a Nova Zelanda i Austràlia i l'exclusiva mundial d'Amazon, i Mbappé ho farà a la versió Estàndard.

"Tant Kylian com Sam són talents generacionals, i tenir-los en les portades de l'últim FIFA és un moment monumental no sols per a la franquícia, sinó per a EA SPORTS en el seu conjunt", ha expressat David Jackson, gerent de producte d'EA SPORTS en un comunicat.