Punt final a la història del Costa Brava

El futbol gironí s’ha quedat definitivament sense un dels referents dels darrers temps. El Badalona ha fet oficial l’absorció del Costa Brava, antic Llagostera, que abandona qualsevol vinculació amb la demarcació per passar-se a dir Badalona Futur. L’acord, presentat entre les tres parts i l’intermediari Toni Freixa, escenifica la desaparició de la històrica entitat gironina que va arribar a Segona Divisió A el 2014. El fins ara Costa Brava, doncs, es converteix en el nou primer equip del Badalona i competirà a Segona Federació amb el nom de Badalona Futur. A Tercera Federació hi serà el Badalona de tota la vida que el curs passat va baixar de categoria i que enguany en serà el filial. L’acord arriba després que la família Alsina-Tarragó hagi venut les accions del Costa Brava a un grup d’empresaris badalonins mitjançant la intermediació de Toni Freixa. L’advocat i excandidat a les darreres eleccions del Barça passa a ser conseller delegat i accionista del Badalona Futur. Malgrat desvincular-se’n totalment de l’àmbit directiu, Oriol Alsina serà l’entrenador de l’equip amb Òscar Álvarez de mà dreta al seu costat. A més a més, Lucas Viale, continuarà de director esportiu, càrrec que ja exercia al Costa Brava. Fins i tot alguns jugadors de la temporada passada amb contracte en vigor podrien desembarcar al nou Badalona.

El Badalona ha explicat en un comunicat que es tracta del «procediment mercantil perquè la primera SAE (Badalona) absorbeixi la segona (Costa Brava)» i en canviï el nom per Badalona Futur. «Aquest procediment conclourà els mesos vinents amb l’adquisició per part del CF Badalona SAD de tots els actius del CF Badalona Futur SAD», afegeix. El darrer pas serà efectiu a partir de la temporada que ve (2023-24) en què l’absorció serà total.

Després de transformar la UE Llagostera en la UE Costa Brava l’estiu passat, la no arribada dels ingressos previstos per la Federació va fer que els màxims accionistes del club, Oriol Alsina i Isabel Tarragó, intentessin traspassar l’entitat a l’empresari barceloní Carlos Sánchez. L’acord, però no es va arribar a concretar mai i els gironins es van trobar amb una nova problemàtica al final del curs, a part del descens a Segona Federació. El Costa Brava tenia un deute amb la plantilla de més de 40.000 euros que posaven en perill el futur del club. La solució per eixugar-lo la van aportar uns empresaris de Badalona, que se’n van fer càrrec i, a més a més, s’han acabat quedant el club després de dos mesos de negociacions.

Els propietaris del Badalona han presentat públicament tots els detalls sobre l’acord d’«unió» amb el Costa Brava, que comporta la desaparició del club gironí i que ara porta el nom de Badalona Futur. La conferència de premsa ha estat protagonitzada pel president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez; Oriol Alsina; l’advocat Toni Freixa, que és el conseller delegat i accionista del Badalona Futur; i l’entrenador de l’ara filial, Santi Álvarez. «Per motius federatius i mercantils, a partir de la temporada 2023-24 només hi haurà una única entitat: el CF Badalona SAE. Hem intentat recuperar la categoria (2a Federació) que vam perdre. Volem començar un gran projecte a Badalona i estem contents que hi hagi hagut l’opció perquè hi havia altres possibilitats. Ens farem càrrec de dos pressupostos, però mai podrem comprar el sentiment dels seguidors», va dir Sánchez. «Totes dues entitats expressen la seva immensa satisfacció per la consecució de l’acord, i per la posada en marxa d’un projecte d’una ambició i magnitud que han de portar a la ciutat i als seus aficionats al futbol moltes alegries els anys vinents i que ben segur situarà el Badalona al nivell que es mereix», conclou el comunicat. Amb tot tancat i acordat, l’assemblea de dimecres que ve a Llagostera serà un simple tràmit que confirmarà la desaparició total de l’històric Llagostera.