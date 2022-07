Mentre Joan Laporta continua amb els seus malabarismes econòmics per trobar diners i reforçar la plantilla, el FC Barcelona disputa aquesta matinada (a les 5.00) el primer Clàssic de la temporada contra el Reial Madrid, a Las Vegas, on els blancs debutaran en pretemporada i els blaugranes disputaran el seu tercer partit del curs 2022/23. Tot plegat mentre el club veu com Koundé es pot escapar i ha obert la via Íñigo Martínez (Athletic) i Pau Torres (Vila-real) com a alternativa. El defensa del Sevilla sembla més a prop del Chelsea i per això, el Barça hauria activat altres opcions per reforçar la defensa

En un escenari poc habitual, encara que tots dos ja van viure una situació similar l’estiu de 2017 a Miami, el conjunt de Carlo Ancelotti i el de Xavi Hernández mesuraran forces en un duel on l’aspecte anímic pot estar per sobre de l’esportiu i on les mirades poden estar centrades en els nous fitxatges de cadascun. Així, s’espera aquest partit sigui el triat perquè debuti el fitxatge estrella del FC Barcelona per a aquesta temporada, el davanter polonès Robert Lewandowski. Xavi, gairebé acabat d’aterrar als Estats Units després dels seus problemes de passaport, podria donar els primers minuts al ‘9’, que es va unir fa pocs dies als seus nous companys. El que sí que sembla una cosa diferencial és que tots dos conjunts arriben amb un ritme diferent de nivell competitiu ja que fins avui, els culers ja han disputat dos partits de pretemporada, començant amb un empat a un gol en el camp de l’Olot que va fer gust de poc, i després arrencant la gira americana amb una golejada davant l’Inter Miami, al qual li van endossar un 0-6 en el qual va ser el debut, amb gol, de Raphinha. En canvi, el Clàssic serà el primer partit que jugui el Reial Madrid en la pretemporada 2022/2023. 56 dies després de guanyar la final de la Lliga de Campions, els de Carlo Ancelotti disputaran davant el seu màxim rival la trobada que obri la seva gira de tres partits als Estats Units abans de jugar-se el seu primer títol de la temporada, la Supercopa d’Europa, el 10 d’agost davant el Eintracht de Frankfurt. Aquest partit serà la segona vegada que Reial Madrid i FC Barcelona disputin un Clàssic als Estats Units. El primer va ser l’any 2017 i es va jugar a Miami, on els blaugranes van guanyar per 3-2 amb gols de Leo Messi, Ivan Rakitic i Gerard Piqué per als culers i de Marco Asensio i Matteo Kovacic per a les merengues.