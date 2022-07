El francès Christophe Laporte va sorprendre ahir els esprintadors del Tour de França i, després d’un bon atac a l’últim quilòmetre de la meta, va aconseguir en solitari la victòria en la dinovena etapa de la prova ciclista. Es tracta del primer francès en guanyar una etapa en aquesta edició.

Va ser la quarta victòria per al Jumbo, després de les dues del belga Wout van Aert i les dues del danès Jonas Vingegaard, que va conservar sense problemes el mallot groc de líder, amb la mirada posada a París. Tadej Pogacar també va competir bé però veu com la diferència amb Vingegaard es manté en més de 3 minuts. Si el danès no pateix cap daltabaix, la conclusió del Tour de França sembla clara.

Laporte va saltar quan faltava menys d’un quilòmetre per a l’arribada, va aconseguir un cert avantatge respecte al grup capdavanter, que sense el control de cap equip no va poder forçar l’arribada massiva. El francès, que va aconseguir la seva primera victòria en una gran volta, es va imposar davant de l’esprintador belga Jasper Philipsen i de l’italià Alberto Dainese.

Classificacions:

Etapa: 1. C. Laporte, 3h52’04’’; 2. J. Philipsen, +1’’; 3. A. Dainese, +1”; F. Sénéchal, + 1’’; T. Pogacar, +1’’.

General: 1. J. Vingegaard, 75h45’44’’; 2. T. Pogacar, +3’21’’; 3. G. Thomas, +8’00”; D. Gaudu, + 11’05’’; N. Quintana, +13’35’’.