El Llagostera-Costa Brava desapareix definitivament

Avui el futbol gironí ha perdut definitivament un dels clubs més mítics de la demarcació. La UE Llagostera, actualment coneguda com a UE Costa Brava, ha escrit el darrer capítol d’una història que ha durat 78 anys i que ha celebrat grans gestes com l’històric ascens a Segona Divisió A el 2014. La junta general extraordinària del Costa Brava que ha tingut lloc al pavelló de Llagostera, amb Oriol Alsina i Isabel Tarragó com a màxims accionistes, ha servit per aprovar el canvi de domicili social a l’estadi Municipal de Badalona, el canvi de denominació de l’entitat gironina per CF Badalona Futur SAD i, alhora, la destitució del consell d’administració amb el conseqüent nomenament d’un de nou que està format per un grup d’accionistes badalonins als quals se’ls ha traspassat el club. D’aquesta manera, la família Alsina-Tarragó se’n desvincula totalment i es posa el punt final del club gironí que va fundar-se l’any 1944.

«Em quedo amb la bona gent que ens ha ajudat i ha col·laborat tot aquest temps. Només tinc agraïment etern», explica la ja expresidenta del Llagostera-Costa Brava, Isabel Tarragó. Malgrat que només s'ha tractat d’un tràmit, perquè l’acord estava tancat des de feia dies, Tarragó ha sigut una de les protagonistes de l’acte en què hi han assistit l’advocat i excandidat a les darreres eleccions del Barça, Toni Freixa, que ha fet d’intermediari en el traspàs i s’ha convertit en conseller delegat i accionista del Badalona Futur; un altre dels accionistes; i un soci de la desapareguda entitat gironina. «Veníem d’una temporada molt complicada i és l’única solució que hem trobat perquè tothom pogués acabar tenint el que li pertocava», comenta Tarragó a qui li «sap greu» com ha acabat tot plegat: «Han sigut uns quants anys de presidència (va accedir-hi el 2008) i ha arribat l’últim dia. Sempre he dit que ho faria mentre m’ho passés bé i gaudís, però enguany no ha sigut el cas. S’ha tancat una etapa molt maca». De Llagostera a Badalona La davallada de l’històric Llagostera ha estat inevitable a causa de la passada temporada. L’estiu passat el club gironí va passar a dir-se Costa Brava arran de l’ascens a Primera Federació i el trasllat a l’estadi Palamós-Costa Brava, però la no arribada dels ingressos previstos per part de la Federació va fer que els màxims accionistes del club, Alsina i Tarragó, intentessin traspassar l’entitat a l’empresari barceloní Carlos Sánchez sense que la venda s’acabés de formalitzar. Els problemes econòmics, amb un deute de més de 40.000 euros a la plantilla, van desencadenar, aquest cop sí, el traspàs de l’entitat, que havia descendit a Segona Federació, a uns empresaris de Badalona per garantir-ne la continuïtat malgrat que això signifiqués marxar de les comarques gironines. Ara s’obre una nova etapa en la qual Alsina dirigirà el Badalona Futur a Segona Federació i Tarragó aparcarà el futbol. «Seré una aficionada més», conclou.