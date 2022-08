Rebekah Gardner és una sensació internacional, que brilla allà a on juga. Després de firmar una temporada impressionant amb l’Spar Girona que li va valer el premi a la MVP de la Lliga Femenina, la californiana de 32 anys està destacant en el seu debut a la WNBA. Tant és així que és una de les candidates al premi a millor rookie de l’any.

Actualment, l’equip de Gardner, el Chicago Sky, és el primer classificat (23-7) de la competició. En aquest sentit, la jugadora va afirmar, en declaracions a Rac1, que «és molt realista pensar que podem guanyar», i, ambiciosa, afegia que «l’anell és clarament l’objectiu i ho tenim present cada partit». De fet, l’Sky és un dels cinc equips que ja tenen la plaça al play-off assegurada.

Mentrestant, però, Gardner segueix acumulant minuts i experiència: «Encara soc molt rookie i he d’aprendre molt. Em sento molt còmoda però tot és nou i estic jugant contra les millors». Així i tot, la californiana no s’amaga. Als seus 32 anys és una jugadora contrastada a Europa i està mostrant el seu nivell també a Amèrica. De moment, suma una mitjana de 9 punts, 3,2 rebots i 1,3 assistències en 22 minuts per partit. «Estic encantada i molt feliç de com va tot, però sé que puc millorar», explicava al mitjà citat. La MVP de la Lliga Femenina no té un rol de titular a Chicago (ha jugat 2 de 29 partits d’inici), però s’ha fet forta ajudant l’equip des de la banqueta i és una de les set jugadores amb qui més confia el tècnic James Wade. A més, Gardner ha firmat grans actuacions. Ara farà unes dues setmanes, per exemple, va aconseguir el seu primer doble-doble en la victòria (80 a 68) amb les Sparks. Llavors, va anotar 18 punts i va agafar 10 rebots davant una afició local que està encantada amb ella.

Per tot plegat, l’Spar Girona s’il·lusiona amb el retorn de l’americana, a qui Bernat Canut espera el setembre. L’any passat va ser una de les jugadores més importants per l’equip, amb una mitjana de 14,7 punts, 5,7 rebots i 2,2 assistències per partit a la Lliga Femenina. Gardner, però, va quedar-se amb ganes d’alguna cosa més. Així va explicar-ho a Rac1: «Per què renovo amb l’Uni? L’última temporada va ser bona, però no vam acabar de guanyar tot el que podríem. Volia tornar per guanyar alguna cosa: la Copa, la Lliga i, fins i tot, passar els quarts de final de l’Eurolliga».

Gardner va tancar l’etapa universitària ara fa deu anys, amb l’UCLA, i des de llavors ha jugat a Israel, Turquia i Romania, on amb el Sepsi va assolir unes mitjanes de 19,2 punts, 7 rebots i 4 assistències a l’EuroCup 2020/21. Això va cridar l’atenció de Pere Puig, que la va fitxar per l’Uni el 2021. Aquest mateix any va debutar a l’Eurolliga, competició que no havia tastat i on va fer 13,2 punts, 5,6 rebots i 2,4 assistències en la seva estrena. L’americana tampoc havia debutat a la WNBA fins al maig passat. En el seu primer partit a la competició ja va deixar bones sensacions, anotant 14 punts en 27 minuts en la còmoda victòria de les Sky per 83-50 davant el New York Liberty.