El Salt Gimnàstic Club brilla als Campionats d’Espanya

Entre el 20 i el 23 de juliol el Salt Gimnàstic Club va destacar en els Campionats d’Espanya de gimnàstica artística que van celebrar-se a Pamplona. Va fer-ho tant en categoria masculina com femenina, sumant victòries i podis i celebrant, a més, el retorn dels gimnastes Pau Jiménez i Marina González.

Gabriel Barris, del 2007, va proclamar-se campió d’Espanya all round, en tots els aparells, firmant una gran actuació al nivell de via olímpica 8 i enduent-se tres ors (en terra, arcs i paral·leles) i una plata (anelles) pel camí. A nivell 9, Èric Terres (2005) va ser segon en la general i va aconseguir l’or en salt i el bronze en barra fixa.

En categoria femenina, Laia Masferrer (2005) no va poder pujar al podi per celebrar la beca que va rebre per passar el pròxim curs amb la selecció a Madrid. L’equip de nivell 7, però, va alçar-se campió d’Espanya. Èlia Ribas (plata en terra i bronze en paral·leles), Carla Ballada (plata en barra), Júlia Ramonet, Abril Mora, Jana Faixó i Jana Morales n’eren les integrants. El Salt també va guanyar el campionat d’Espanya en nivell 1, amb Ariadna Pérez (plata en terra i bronze en barra), Júlia Barranquero, Èlia Perals, Lua Piñero i Ivet Moreno. El conjunt de nivell 5, format per Martina Bes (plata en barra), Irene Clot i Martina Cassà, va ser bronze en la general. És el mateix resultat que van aconseguir Berta Boada, Estel Bartomeu i Neus Quintana en nivell 4.

A més de tots aquests èxits, el Salt Gimnàstica Club va gaudir del retorn de dos dels seus gimnastes de nivell més alt. Pau Jiménez, que ja prepara a Madrid els europeus amb la selecció, va tornar a la competició després d’una lesió al tendó d’Aquil·les. Al seu torn, Marina González, després d’un any en què no s’ha posat davant dels jutges per problemes de salut, ja va poder competir en barra per seguir preparant-se pel mundial.

Una base prometedora

Durant la competició també va tenir lloc el Campionat Nacional Base masculí, i el Salt va demostrar, amb un bon nombre de medalles que els seus èxits es treballen de baix.

Guido Ballada (2010) va ser campió d’Espanya en all round recollint l’or en salt i paral·leles i la plata en anelles. També va ser campió l’equip de base 2, format per Daniel Gavín (subcampió d’Espanya, or en anelles i bronze en barra fixa), Aran Prades (or en arcs i plata en anelles), Nil Salido i Jeremiah Coley. Iker González, de base 1, també va guanyar dos ors, en terra i paral·leles, i un bronze en anelles.