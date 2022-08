El migcampista gironí Àlex Granell ha posat punt i final a la seva etapa al Bolívar per obrir-ne una de nova a Bèlgica, en concret al Lommel SK de la segona divisió. L'amistós de dissabte a Palamós contra el Girona va ser el seu comiat del club de Bolívia, que aquesta matinada ha fet l'anunci oficial de la seva sortida.

Granell tanca així una etapa d'un any i vuit mesos al Bolívar, on hi va arribar la tardor de 2020. Ara amb 34 anys seguirà competint a Bèlgica en el seu retorn a Europa.