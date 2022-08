El Peralada va caure dignament en l’amistós que va disputar ahir a la tarda al Municipal contra tot un Sabadell, que competeix dues divisions per sobre i que es va acabar imposant per només un gol de diferència (0-1). Carrión va avançar el conjunt vallesà als 20 minuts de joc després que el seu xut no el pogués aturar el porter Aroca. Malgrat aquesta gerra d’aigua freda, els de Miquel Àngel Muñoz van buscar l’empat i no el van trobar de miracle, perquè abans del descans van gaudir d’una molt bona ocasió a les botes de Sergi Solans. El Sabadell va jugar els últims 20 minuts amb un home menys per l’expulsió de Raúl Ferrer, que va veure la targeta vermella per una entrada sobre Nierga però no ho va poder aprofitar un Peralada que va fer jugar fins a quatre juvenils.