Breu aventura la de Paula Badosa al Màsters 1.000 de Cincinnati, als Estats Units, després que la tenista empordanesa hagi caigut a primera ronda en un partit que s'ha disputat aquesta passada matinada. Tot i guanyar el primer set per un ajustat 7-6 i posar-se d'aquesta manera amb avantatge, Badosa ha vist com l'australiana Ajla Tomljanovic, actualment la número 63 del món, capgirava el marcador i s'apuntava les dues mànegues següents. Ha resolt el segon set amb claredat, per 6-0, i després ha rubricat la seva victòria amb un 6-2.

Fa només una setmana, la gironina es va haver de retirar del torneig de Toronto per culpa d'uns problemes fícis en el transcurs del seu partit amb Aryna Sabalenka. Aquests darrers resultats han provocat que perdi una posició en el rànquing de la WTA. Ara és quarta, amb 4.155 punts, quan fa pocs dies s'havia enfilat fins al tercer lloc. En els propers dies, Badosa ultimarà la seva preparació per afrontar l'US Open que se celebrarà a finals d'aquest mateix mes. Nadal, també eliminat Tampoc li han anat massa bé les coses a Rafa Nadal, que tornava a les pistes després d'haver-se de retirar abans de disputar les semifinals de Wimbledon per culpa d'una lesió a la zona abdominal. La inactivitat li ha acabat passant factura i a Cincinnati ha acabat perdent a primera ronda. El creat Borna Coric l'ha guanyat en tres sets: 7-6, 4-6 i 6-3.