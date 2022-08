L’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), el japonès Ai Ogura (Kalex) i l’espanyol Daniel Holgado (KTM) van encapçalar les seves respectives classificacions d’entrenaments per al Gran Premi d’Àustria de MotoGP en el circuit «Red Bull Ring» de Spielberg, que podrien catalogar-se d’inusuals, ja que tant el transalpí com l’espanyol aconsegueixen aquest objectiu per primera vegada, sent la tercera per a l’asiàtic. El rosinc Maverick Viñales sortirà setè a MotoGP i el gironí Albert Arenas, novè a Moto2.

Bastianini va ser l’encarregat d’encapçalar l’exhibició de Ducati» en la classificació de MotoGP amb la primera «pole position» de la seva carrera esportiva en la categoria reina, per davant del seu compatriota Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), amb el líder del mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), cinquè. El francès no ho tindrà gens fàcil, ja que té fins a quatre pilots de Ducati per davant seu. Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que va haver de guanyar-se el passi a la segona classificació des de la primera, va acabar en la novena plaça, tercera línia de la formació de sortida, i precisament ell havia de ser un dels grans protagonistes de la primera classificació, motiu pel qual va sortir de pressa i disposat a millorar el seu rendiment en un traçat en el qual fins avui se li «va ennuegar» la nova variant i potser també es va veure condicionat per la seva lesió en el calcani. Al seu company d’equip, Maverick Viñales, va anar-li una mica millor la classificació i arrencarà setè. A Moto2, la «pole» va ser per Ai Ogura, qu batre Alonso López per només quatre centèsimes. El líder del mundial, Augusto Fernández, completa la primera fila. Albert Arenas sortirà novè. A Moto3, el més ràpid va ser Daniel Holgado, seguit de Sasaki i Öncü.