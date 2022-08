L’italià Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) va aconseguir sumar la seva tercera victòria consecutiva i la cinquena de la temporada, però la defensa que va fer del lideratge el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que va acabar segon en el Gran Premi d’Àustria de MotoGP, va deixar en pràcticament irrellevant el resultat de la tretzena prova puntuable de la temporada, en la qual el català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no va encertar l’elecció del pneumàtic posterior i va cedir un terreny molt important als seus rivals en la lluita pel títol mundial. El rosinc Maverick Viñales va acabar tretzè a MotoGP i el gironí Albert Arenas, novè a Moto2.

Bagnaia va aconseguir retallar punts amb Quartararo, encara que no tots els que podien esperar els responsables de Ducati, que van veure com el vigent campió del món era capaç de deixar enrere a tots els seus pilots per a acabar segon i el sisè lloc d’Aleix Espargaró va fer que l’avantatge de Quartararo, que suma 200 punts, sigui de 32 respecte a l’espanyol i 44 a l’italià.

L’estratègia de Bagnaia no va ser una altra que sortir millor que ningú, posar-se líder i evitar sorpreses. El «cop» inicial de Ducati va ser brutal, un autèntic festival amb quatre pilots de Ducati al capdavant i el seu líder, «Pecco» Bagnaia, marcant el ritme i encara que va haver-hi les seves estira-i-arronses, el pilot italià va ser capaç de mantenir les distàncies respecte a tots els seus rivals per a aconseguir una victòria que li va aportar molt pocs rèdits avantatjosos.

Amb un «Pecco» Bagnaia que es va mostrar sòlid en el lideratge, encara que només sumés cinc punts més que Quartararo, aquest sí que va complir a la perfecció amb el seu objectiu, perquè encara que sabia de la superioritat de les Ducati en aquest traçat, va plantejar una carrera d’estratègia en la qual va esperar el moment propici per a superar als seus rivals i això unit a les desgràcies d’alguns d’ells, com Enea Bastianini, Jorge Martín Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), li va permetre minimitzar al màxim les diferències.

A Moto2 el triomf va ser per a Ai Ogura, seguit de Chantra i Dixon, mentre que a la categoria petita va guanyar Sasaki, amb Suzuki i Muñoz completant el podi.