L'Olot reforça el mig del camp amb Marc Castells

L'Olot ha fet oficial una nova incorporació de cara el proper curs. Es tracta de Marc Castells, migcampista de 32 anys amb molta experiència a Segona B, on ha jugat, sobretot, amb el Castelló. De fet, amb els valencians, va arribar a jugar futbol professional. El curs passat va ser a Primera RFEF amb el Linares, tot i que al mes de gener va patir una lesió al tendó del recte anterior de la cama dreta.

Castells (Sueca, 1990) és un pivot defensiu que destaca pel seu lideratge i agressivitat, i aportarà equilibri al mig del camp garrotxí. Actualment, es trobava sense equip i s’estava entrenant a les sessions AFE, però el seu treball a la zona de contenció, posició on l'Olot buscava reforçar-se, serà molt ben rebut. La seva intensitat, bon posicionament i capacitat recuperadora aportaran molt a l'equip de Manix Mandiola, que, amb Castells, fitxa un jugador contrastat en aquestes categories del futbol semiprofessional.

Format al planter del València abans de debutar a Segona B amb l'Ejido (2009-10), el de la Ribera Baixa també va passar pel Mestalla i l’Oviedo abans de viure una aventura a la lliga grega amb l’Asteras Tripoli i el Larisa. Bbona part de la seva trajectòria, però, l’ha fet al Castelló, on va arribar a Tercera Divisió la temporada 2014-15 per acabar aconseguint l'ascens a la Segona Divisió A (2020-21). Entremig, molts partits a la categoria de bronze a les files del club de Castàlia, només interromputs per una breu etapa a l’Hospitalet.