I en la tercera jornada de Lliga podria debutar Jules Koundé, el segon fitxatge més car efectuat pel Barça aquest estiu després d’invertir 50 milions d’euros per treure’l del Sevilla. Després de diversos dies de complexes negociacions, el club blaugrana està tancant el suficient marge salarial necessari per registrar al defensa francès a la Lliga. Està convençut el club que la marxa d’Umtiti, encara que el seu impacte sigui mínim, unit al fet que Pablo Torre no serà inscrit com a jugador del primer equip més una altra interpretació de la Lliga obren la possibilitat que el francès estigui demà a les ordes de Xavi. Així ho espera el jugador. I, per descomptat, l’entrenador.

El gran canvi és que el Barça no necessita vendre a cap jugador (el traspàs d’Aubameyang al Chelsea segueix sense tancar-se) per encaixar al francès en el marc salarial que reclama la Lliga. El Barça evitaria així i, de nou, en l’últim sospir, el problema legal que tenia molest a Xavi i, per descomptat, al propi jugador. A poc abans de mesurar-se al Valladolid, el club està desbloquejant el cas del central, l’únic que es va quedar fora de la llista d’un total de set futbolistes. Després d’activar-se la quarta palanca econòmica, la venda del 24,5% de Barça Studios a Orpheus Media, una empresa administrada per Jaume Roures per 100 milions d’euros, el club va registrar a quatre dels cinc fitxatges (Raphinha Dias, Robert Lewandowski, Andreas Christensen i Frank Kessié), a més de Dembélé, tornat a ser contractat aquest estiu, i Sergi Roberto, renovat fins al 2023. Koundé, en canvi, es va quedar fora. No va jugar contra el Rayo ni tampoc va viatjar a Sant Sebastià, a pesar que el club havia assegurat a Xavi Hernàndez que podria comptar amb el francès. D’aquí, el descontentament de tots dos, inquiets perquè veien que el problema s’anava allargant i la data límit (el proper 1 de setembre) s’acostava perillosament. Però, per fi, el Barça ha realitzat els moviments necessaris en la seva plantilla (la cessió de Samuel Umtiti al Lecce italià ha tingut un impacte positiu, però molt mínim) per fer-li aquest buit salarial a Koundé, per la qual cosa Xavi ja podrà articular la seva estructura defensiva com pretenia des d’abans de començar la temporada.