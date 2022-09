El pilot australià Jack Miller (Ducati) ha conquistat la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino, catorzena prova del Mundial de motociclisme, liderant les sis Ducati al 'Top 10' de sortida, mentre que el líder del campionat , el francès Fabio Quartararo (Yamaha), sortirà vuitè just davant del català Aleix Espargaró (Aprilia).

Un crono d'1:31.899 ha valgut al pilot oceànic la posició de privilegi i s'ha convertit en el vuitè 'poleman' diferent del curs en la categoria reina.

Miller ha superat per 84 mil·lèsimes l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), segon aquest dissabte. Tot i això, 'Pecco' haurà de començar des del cinquè lloc de la graella després de ser sancionat amb tres posicions per obstruir Alex Márquez (Honda) en el seu intent de fer volta ràpida durant els lliures de divendres.

La penalització del transalpí permetrà pujar un lloc al seu compatriota Enea Bastianini (Ducati) i passar a primera fila a Marco Bezzecchi (Ducati). També se'n beneficiarà del fet el gironí Maverick Viñales (Aprilia), que començarà quart per davant de 'Pecco' i del francès Johann Zarco (Ducati).

Així, Quartararo tindrà sis Ducatis i set motos italianes al davant per intentar remuntar posicions a la recerca de consolidar el seu liderat, tot i que just per darrere, novè, començarà el seu gran rival pel campionat, Aleix Espargaró. Alex Rins, únic pilot de Suzuki a San Marino davant l'absència de Joan Mir -flamant fitxatge de Repsol Honda per al 2023-, sortirà dotzè.