L’australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22) va encapçalar ahir la supremacia entre els representants de Ducati en els entrenaments oficials per al GP de San Marino de MotoGP, en la qual el líder del mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) va acabar «acorralat» pels seus oponents en una discreta vuitena posició. Fins a sis Ducati es van colar en les set primeres posicions, amb la única excepció del rosinc Maverick Viñales -quart-, i fins i tot amb Francesco Bagnaia (Ducati GP22) per davant d’ell malgrat haver de complir amb la penalització de perdre tres posicions per la seva acció antireglamentària durant els lliures amb Àlex Márquez (Honda RC 213 V).

Miller és el vuitè pilot que sortirà des de la «pole position» en el que va de temporada i ho farà al costat dels italians Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) i Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), amb Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) cinquè.

Tots els pilots van començar a calibrar l’estat del circuit abans de sortir a disputar la segona classificació, amb una pluja que no acabava de caure clarament i tornava a sembrar la llavor del dubte en tots, però gairebé tots els pilots van sortir amb pneumàtics de pluja per a reconèixer la pista, excepte Miguel Oliveira (KTM RC 16), els italians Marco Bezzecchi i Enea Bastianini i Jack Miller, en primera instància. Miller i Oliveira van protagonitzar el seu particular duel pel lideratge de la classificació, amb Bezzecchi com el tercer en discòrdia i també amb Bastianini buscant la seva «quota» de protagonisme, si bé els minuts finals van acabar sent intensos i la llista de protagonistes es va anar ampliant a cada volta amb l’arribada de noms propis com el de Zarco, Viñales, Bagnaia o Quartararo, que es van anar animant. L’italià Celestino Vietti (Kalex) va sumar la tercera «pole» de Moto2, per davant del gironí Albert Arenas (Kalex) i Alonso López (Boscoscuro).

Graella de sortida:

Moto GP: 1. J. Miller (Ducati), 2. E. Bastiani (Ducati). 3. M. Bezzechi (Ducati). 4. M. Viñales (Aprilia) Moto 2. 1.C. Vietti (Kalex), 2. A. Arenas (Kalex). 3. A. López (Boscoscuro).