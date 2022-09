El Peralada suma els tres primers punts de la temporada després de vèncer el San Cristóbal amb una diana de Marc Nierga des dels onze metres a la segona meitat. El matx, que els xampanyers afrontaven com a locals, no es va poder jugar al Municipal de Peralada pel mal estat de la gespa a causa d’un fong i es va haver de disputar a Vilatenim.

A la primera meitat ja es va deixar entreveure que el partit, si es decantava a favor d’alguns dels dos equips, seria per la mínima. Hi va haver moltes interrupcions i només una ocasió de gol per a cadascú. Primer la va tenir el Peralada; Nierga va perllongar una centrada de Moha, però Medina, que va arribar a l’àrea petita forçat, va enviar la pilota per sobre el travesser. Poc després el visitant Abde va protagonitzar la rèplica amb un xut de falta que va sortir desviat.

A la represa, els xampanyers van sortir decidits a per la victòria i van trobar la sort en un penal comès sobre Marc Nierga. Ell mateix va ser l’encaregat de llançar-lo, i no va fallar. El Peralada va saber aguantar el resultat i va tenir un parell d’ocasions més per eixamplar el marcador, que no es va moure més.

D’aquesta manera els empordanesos arrenquen amb bon peu la temporada davant un rival que el curs passat va aconseguir jugar la promoció d’ascens. La cap de setmana que ve el Peralada visitarà el Badalona, diumenge a les 17h.