El català Àlex Palou, amb residència a Girona, no ha pogut revalidar el títol aconseguit l’any passat a les IndyCar Series, però com a mínim ha pogut tancar la temporada amb bon regust de boca. En la darrera prova de la competició, la victòria final va ser seva, al circuit de Laguna Seca. És el primer triomf del curs. Amb encara un any més de contracte amb l’equip Chip Ganassi, està per veure què farà Palou la temporada vinent. No està clar que es quedi a la mateixa escuderia. Des de fa setmanes ha transcendit un possible acord amb McLaren, pel que Ganassi ja ho ha deixat en mans de la justícia.