El Reial Madrid va conquerir ahir la seva novena Supercopa Endesa, la cinquena consecutiva, després de guanyar per 89-83 al Barça en el primer clàssic del curs. El partit es va decidir a la pròrroga, en una final amb alternatives i en la qual els blancs van reaccionar en el tercer quart de la mà de Sergio Llull, amb tres triples seguits, i d’Edy Tavares, clau amb 24 punts, 12 rebots i 40 de valoració.

Es mesuraven en un nou clàssic el campió de Lliga, un «nou» Reial Madrid ara a les ordres de Chus Mateo des de principis de temporada, i el de Copa, un Barça igualment renovat amb Sarunas Jasikevicius als comandaments i amb el repte pendent de rescabalar-se de les seves tres últimes derrotes en les últimes tres finals d’aquesta Supercopa davant el seu etern rival.

La quarta final consecutiva entre tots dos va començar amb ritme i un intercanvi de cops que deia més dels respectius atacs que de les defenses, perquè predominava més la precipitació que el cap i les accions precises, fins que el Madrid, amb un joc més coral, se’n va anar de cinc (13-8, m. 5). Aquesta embranzida no li va servir per a enlairar-se i va seguir la igualtat com a nota destacada, sobretot perquè al Barça el pivot turc Sanli, molt encertat ja en la semifinal guanyada al Joventut, va assumir els galons en el tir -va anotar 11 dels 15 punts blaugranes en el primer quart- i va acostar al seu equip en l’electrònic (17-15, m. 10) davant un irregular Madrid, amb Deck o Yabusele desapareguts.

A la represa, el Barça, manaire en totes dues zones i malgrat l’escassa anotació de Laprovittola (només 4 punts en els tres primers quarts), va sortir igual de fort fins aconseguir una màxima renda de 12 punts, amb el turc Sanli igual d’inspirat (33-45, m. 23), però els de Jasikevicius, potser per excés de confiança o falta d’encert, van perdre el rumb i es van anar esfondrant. Laprovittola va assumir el comandament de les operacions a la pròrroga i va avançar als catalans (75-76, m. 41,5), una diferència després eixugada per un Llull endollat en la recta final i per un Tavares poderós (81-78, m. 43). Van arribar un parell d’empats més, però els de Chus Mateo no van deixar escapar el seu novè títol de la Supercopa.