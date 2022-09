La Cursa de la Dona de Girona del diumenge 9 d’octubre recuperarà el format presencial després de dos anys de virtualitat amb motiu de la pandèmia. Avui, el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, i els representants d’Esports Parra Patricia Parra i Xavier Avellana, han presentat la prova esportiva, que un any més organitzen l’Ajuntament i el Club Esportiu Esports Parra, amb el suport del Club d’Atletisme Girona.

La intenció és que nenes, noies i dones de tot arreu es posin el calçat esportiu i recorrin els 5 km de la cursa amb més participació de la ciutat. De moment, ja hi ha més de 4.000 persones inscrites en aquesta novena edició de l’esdeveniment. La més multitudinària va ser la del darrer any prepandèmic, el 2019, quan hi va haver gairebé 7.500 participants.

«Els objectius d’aquesta nova edició de la cursa continuen sent el de mantenir l’esperit de l’esdeveniment, el de seguir amb la promoció dels hàbits saludables i de la pràctica de l’activitat física i l’esport entre el col·lectiu femení i, al mateix temps, el de reforçar el seu caràcter solidari», ha assegurat Àdam Bertran.

Una de les novetats d’enguany és el canvi del recorregut de la prova per les obres del carrer de les Ballesteries. Tot i aquesta modificació, la cursa manté la distància de 5 km, passant per carrers tan emblemàtics de la ciutat com la plaça de la Independència, el carrer de Santa Clara o el carrer Nou. El tret de sortida es farà igualment al passeig de la Sardana del parc de la Devesa i l’arribada serà a La Copa, amb un final de festa de la mà de l’entrenadora Silvia Wang.

Una altra de les novetats d’aquesta novena edició és la incorporació d’un premi per a cada una de les tres primeres classificades. Consisteix en un xec regal per a material esportiu valorat en un import de 500 euros, 300 euros i 250 euros, respectivament, gentilesa de Base.

Les persones que vulguin participar en la cursa encara tenen temps d’apuntar-s’hi. Les inscripcions estaran obertes fins al dijous 6 d’octubre, a les 14 h, o fins que s’assoleixi la fita de les 7.000 participants. L’entrega de dorsals i samarretes es farà al Pavelló Municipal de Girona-Fontajau el divendres 7 d’octubre, d’11 a 20 h, i el dissabte 8 d’octubre, d’11 a 19 h. Per a les participants de fora de Girona també es podran recollir els dorsals el mateix diumenge 9 d’octubre, a partir de les 8 h, a La Copa. Per qui vulgui acabar de preparar-se per la cursa, el darrer entrenament previ gratuït serà el dimecres de la setmana vinent, dia 5 d’octubre, a les 19.45h.