El monegasc Charles Leclerc va marcar ahir el millor temps en la sessió d’entrenaments oficials del Gran Premi de Singapur de Formula 1 i avui sortirà des de la pole. Leclerc, segon del mundial, buscarà evitar que el mundial quedi dat i beneït avui mateix. En tindrà prou amb puntuar per què Max Verstappen no es proclami encara campió.

A més, se li presenta una bona opció per retallar-li punts, ja que l’holandès sortirà des de la quarta línia de la graella després de no poder completar ahir la darrera volta per manca de combustible.

La segona millor marca en els entrenaments va ser pel mexicà Sergio Pérez, que es va quedar a només 22 centèsimes de Leclerc. Pérez té només 9 punts menys que el monegasc en la classificació del mundial.

Des de la segona línia de la graella, sortirà el set vegades campió del Mundial de Fòrmula 1, Lewis Hamilton, i el madrileny Carlos Sanz. Fernando Alonso sortirà cinquè.

La cursa en el circuit urbà de Singapur, que compta amb més de 5 quilòmetres, començarà a les 2 del migdia, hora catalana. Els pilots hauran de fer un total de 61 voltes.

Graella GP Singapur

1- Charles Leclerc: 01:49.412

2- Sergio Pérez: 01:49.434

3- Lewis Hamilton: 01:49.466

4- Carlos Sainz: 01:49.583

5- Fernando Alonso: 01:49.966