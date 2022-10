El portuguès Miguel Oliveira (Ducati) s'ha imposat aquest diumenge en la cursa de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia, setzena prova del Mundial de motociclisme, en la qual el gironí Maverick Viñales (Aprilia) ha acabat setè. L'italià Tony Arbolino (Kalex) ha vençut en una cursa de Moto2 aturada abans d'hora per la pluja i l'espanyol Izan Guevara (GasGas) tindrà el seu primer 'match ball' pel títol de Moto3 a Austràlia després d'una cita en la qual Sergio García Dols (GasGas) se n'ha anat a terra i que ha guanyat l'italià Dennis Foggia (Honda).

El caos per la pluja a Buriram, que ha tornat al campionat després de dues cancel·lacions per la pandèmia, deixa els tres primers pilots de la categoria reina en només 20 punts, amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha) encara líder, però assetjat per l'embranzida dels seus principals adversaris.

El niçard, que va arribar a atresorar 91 punts d'avantatge per sobre del segon i que ara acumula 219 punts, només ha pogut ser dissetè i no ha sumat en el traçat tailandès, on l'italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) s'ha aprofitat de les ordres d'equip a Ducati per pujar al podi i quedar-se a només dues unitats d''El Diable'.

També ha afagat aire Aleix Espargaró (Aprilia); el de Granollers ha guanyat cinc valuosos punts en concloure onzè i continua aspirant al títol, a 20 unitats de Quartararo. Tot a tres Grans Premis per a la resolució del campionat: Austràlia, Malàisia i València.

La tensió s'ha deixat sentir a la graella de sortida, on Aleix Espargaró ha intentat convèncer, sense èxit, els seus companys i Direcció de cursa que la prova no es podia disputar per la mala visibilitat entre les corbes 3 i 4. "No es veu res, no es pot córrer", exclamava.

No obstant això, tot ha arrencat amb una hora de retard i amb l'italià Marco Bezzecchi (Ducati) defensant la seva posició de pole; una sanció al transalpí per excedir els límits de la pista ha deixat el cap de cursa a l'australià Jack Miller (Ducati).

Aleix també s'ha vist llastrat poc després amb una 'long lap' per conducció irresponsable en tirar fora de la pista el sud-africà Brad Binder (KTM), i ha caigut fins a la catorzena posició.

En la volta 15, el portuguès Miguel Oliveira (KTM) ha agafat el comandament de la cursa mentre la pista s'assecava, i Marc Márquez (Repsol Honda), quart, lluitava per entrar al podi amb Francesco Bagnaia (Ducati).

El francès Johann Zarco (Ducati) s'ha posat entre tots dos i ha amenaçat amb arrabassar la tercera posició a 'Pecco', però han entrat en joc les ordres d'equip. Així, Bagnaia ha pogut completar un podi que ha encapçalat Oliveira, amb el seu segon triomf del curs, i en el qual Miller ha quedat segon.

Marc Márquez ha finalitzat cinquè, mentre que el gironí Maverick Viñales (Aprilia) ha acabat setè, per davant d'Alex Márquez (Honda) i de Jorge Martín (Ducati). Alex Rins (Suzuki) ha conclòs tretzè, Pol Espargaró (Repsol Honda) ho ha fet catorzè i Raúl Fernández (KTM), quinzè.