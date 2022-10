Sergio Pérez és el millor pilot de la Fórmula 1 en circuits urbans. Així ho ratifica, almenys, la seva victòria d’ahir a Singapur, a més de la que va aconseguir a Mònaco. El mexicà va reivindicar-se a Marina Bay dominant una cursa en què va arrabassar la primera posició a Leclerc tot just sortir i va saber resistir els atacs del Ferrari.

De fet, la d’ahir va ser la sisena pole desaprofitada per Leclerc, segon, aquesta temporada. El podi el va tancar Sainz, que va superar Hamilton en la sortida i va aguantar bé. Per Alpine, va ser un mal dia. Els problemes al motor van deixar fora els seus pilots. A Alonso, de fet, les parques van arribar-li mentre el pressionava un Verstappen frustrat. L’actual campió del món, setè, va desaprofitar la primera oportunitat per revalidar el títol, però en tindrà més.