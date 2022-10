La selecció espanyola, esquitxada per la polèmica existent entre una bona part de les seves jugadores i el seleccionador Jorge Vilda, ha citat la gironina Laia Codina per afrontar els dos propers amistosos. Contra Suècia i els Estats Units, tot preparant el proper Mundial, s’hi uneix per cobrir la baixa de la lesionada Tejada.