La falta d’encert de cara a porta d’un Reial Madrid que va xutar 35 vegades, fins a tretze entre els tres pals per marcar dos gols, amb l’accent brasiler de Rodrygo i Vinícius, va provocar que passés dels moments de més diversió del curs a una innecessària tensió contra el Xakhtar (2-1).

Esperonat per la imatge deixada en la primera ensopegada de la temporada, davant l’Osasuna a la Lliga, el Reial Madrid va recuperar l’espurna per abraçar-se a la diversió. Va volar amb Fede Valverde com a tercera peça del centre del camp i un trident que comença a entendre’s amb els ulls tancats.

A la diversió li van faltar gols fins que l’encert el va posar Rodrygo en una competició especial. La meitat dels seus gols de blanc arriben en una Champions en què ja va deixar el nom per a l’eternitat amb el doblet en l’espai més curt al City, en una d’aquelles remuntades que alimenten la llegenda del rei d’Europa. Des de la seva nova ubicació va deixar anar un xut enganxat al pal als tretze minuts que va tombar la resistència de Trubin. El segon va arribar en una gran jugada, de Fede a Rodrygo, la paret amb Benzema, la passada a l’espai i la definició de Vinícius.

Quan tot semblava decidit, la tisora ​de Zubkov després d’una passada des de l’esquerra de Mykhailichenko va tornar a demostrar les mancances defensives d’un Reial Madrid que no aconsegueix deixar la porteria a zero en cap partit. A la represa més ocasions per als blancs i algun ensurt dels visitants que no van canviar el marcador.