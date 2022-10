Primer toca mirar-se el melic. A un mateix. L’Uni té feina, perquè a l’èxit de la Supercopa d’Espanya i a un inici de Lliga prometedor, l’ha acompanyat una ensopegada inoportuna a la prèvia de l’Eurolliga. «Venim de tocar el cel, de rebre una recompensa després de patir tot l’estiu. I de cop i volta aterrem, rebent una patacada a França. Hem tornat a tocar de peus a terra». Laura Antoja, mà dreta de Bernat Canut, no pot ser més explícita. «L’equip té moltes ganes de recuperar les bones sensacions, de refer-se i el primer pas que tenim és aquest». Parla del que arriba avui. És el moment de mirar a l’exterior, de fixar-se en el proper rival. Aparcada la possible classificació per a la màxima continental (el desenllaç contra l’ESBVA serà dimecres), és el torn de rebre a Fontajau l’Ensino de Lugo. Un rival que, ni de bon tros, vindrà a passejar-se. Fa quatre dies escombrava a tot un Perfumerías Avenida, el vigent campió.

«El respecte sempre és màxim, perquè els partits s’han de jugar. Però molt més en aquesta ocasió. Ens visita un equip molt descarat». Antoja té raó. L’Ensino va debutar amb desfeta a Saragossa (68-63) però de refer-se amb una victòria sonada contra un dels favorits al títol. Blanca Millán és una de les principals amenaces. Ve de signar dues actuacions «espectaculars», amb una mitjana de 19 punts per partit. S’hi sumen més noms: Aliaga, Prieto, Ginzo o Roundtree, per exemple. «Tot això, amb altres jugadores que treballen, treballen i treballen. El que no podem fer és relaxar-nos».

Sense temps per pensar en la setmana vinent, en el partit que servirà per determinar o no si aquest curs es juga l’Eurolliga o l’Eurocup, l’Uni focalitza tota la seva atenció en sumar la segona victòria en dos partits a la Lliga. Bernat Canut té a tota la seva plantilla disponible amb l’excepció de Nora Galve, que continua amb el seu particular procés de recuperació. La temporada passada, triomf sense massa dificultats contra aquest mateix rival a Fontajau (76-56), amb quatre jugadores superant la desena de punts. Només una d’elles continua a l’equip aquest curs: Rebekah Gardner. Burke juga precisament a l’ESBVA francès, Onyewnere també va fer les maletes i Mendy, embarassada, estarà de baixa durant una bona colla de mesos. «Hem de fer un partit el màxim de seriós i d’intens possible. Acabem de començar la feina de tot l’any i hem de seguir aquest camí, independentment dels partits anteriors».