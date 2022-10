Europa en el punt de mira

L’Spar Girona té la mirada fixada en el partit del pròxim dimecres (20.15 hores) a Fontajau contra el Villeneuve d’Ascq. I res millor per afrontar un duel on has de remuntar 12 punts per classificar-te per jugar la màxima competició continental, que una victòria balsàmica davant un Ensino Lugo que es plantava a Girona amb una victòria de pes davant el Perfumerías Avenida. L’Uni però, va ser superior en rebot i va recuperar encert exterior per esvair qualsevol opció de l’equip d’Antonio Pernas. De fet, les gironines van fer un segon quart per emmarcar i, tot i un intent de remuntada de les rivals, van ventar un cop de puny sobre la taula a l’inici del darrer quart per imposar la seva superioritat i jugar a plaer en els minuts finals de partit davant la inacció de les gallegues.

Tot i la voluminosa victòria, val a dir que els 19 punts de diferència no fan justícia al primer quart de l’Ensino, que va posar en un compromís les locals gràcies a una encertada defensa en zona i una encara més encertada Blanca Millán (21 punts), que amb dos anys d’experiència a Lliga Endesa ja apunta maneres. De fet, les de Lugo venien de deixar l’anotació del Salamanca en 2 punts en tot l’últim quart en el seu darrer partit. Per això no va ser estrany veure com les d’Antonio Pernas s’imposaven en els primers compassos (2-7). Però una hiperactiva Shay Murphy (13 punts) va respondre amb un contraatac i dos tirs lliures per a donar la volta al marcador i tancar el primer quart per davant (18-16). Les gironines es van trobar una defensa intensa de l’Ensino a l’inici del segon quart i per un moment van recuperar la iniciativa. L’amenaça va quedar en no-res. Un triple de Cornelius (13 punts) va col·locar la màxima diferència a favor de les gironines (32-28) i va provocar el nerviosisme en el cos de l’entrenador gallec, a qui se li va inflar l’aorta de tant cridar a les seves que es reordenessin. Bradford va aparèixer amb bons minuts i jugades d’encert que van permetre a l’Uni marxar a la mitja part amb un coixí substancial (39-28). Un parcial de 8-0 després del descans va deixar enrere les bones sensacions que l’Ensino havia mostrat a l’inici del partit. Un triple de Gardner va estabornir les rivals i va col·locat un dolorós +19 a favor de les jugadores de Bernat Canut. Quan el duel semblava que seria un passeig per a les catalanes, les de la terra del marisc van retallar distàncies fins a col·locar-se a deu (49-39) amb un triplarro de Millán, que en continuava fent de les seves. L’Uni, que no volia deixar que les gallegues s’acostessin més, va apujar el nivell en defensa a l’inici de l’últim quart per imposar la seva hegemonia (60-41). Amb un botí de 19 punts després d’un parcial d’11-2 en poc més de dos minuts, les catalanes van començar a jugar a plaer. L’Ensino no va trobar solucions en atac i el final de la trobada es va convertir en un entrenament més per a les de Bernat Canut. Una victòria que serveix per focalitzar encara més el punt de mira cap a un dels grans objectius: la classificació per a l’Eurolliga. El repte, majúscul. Però, si una cosa ha demostrat l’Uni els darrers anys, és que mai donen un repte per perdut.