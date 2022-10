Àlex Rins es va emportar el GP d’Austràlia de MotoGP en una cursa molt disputada, superant a Marc Màrquez i Francesco Bagnaia, segon i tercer respectivament. Bona part de la prova va estar dominada pel francès, que és el líder del Mundial, però gairebé en l’últim sospir Rins el va superar i just després també va ser passat per Márquez, que era tercer. El de Cervera va intentar assaltar el primer lloc en els últims revolts, però Rins es va saber defensar.

Tot i acabar tercer, Bagnaia surt afavorit d’aquest gran premi, i s’ha col·locat com a líder del Mundial. Fabio Quartararo, fins ahir primer, va patir una caiguda i no va acabar la cursa. Ara, Bagnaia li treu 14 punts de diferència i Aleix Esparagaró és tercer, a 27 del francès. Ahir, Espargaró tampoc va fer una cursa gaire lluïda per les seves aspiracions i va acabar novè.

Pel que fa a la resta de pilots catalans, el germà d’aquest últim, Pol Espargaró, va finalitzar dues posicions per sota, onzè, i l’empordanès Maverick Viñales i Joan Mir, dissetè i divuitè respectivament, no van puntuar. Àlex Màrquez tampoc. En el Mundial, el català més ben classificat després del gran dels Espargaró és Àlex Rins, que amb el triomf a Austràlia assoleix el vuitè lloc.

Per altra banda, ahir va quedar decidit el títol de Moto3. A dues carreres per acabar el mundial, el mallorquí Izan Guevara ja és el campió, després de guanyar la cursa. Li treu 65 punts al jove de 19 anys Sergio García, que ahir es va col·locar segon, i 67 a Dennis Foggia. L’italià es va haver de conformar amb la novena plaça i ara és el pilot valencià qui ho té millor per acabar el campionat al segon graó del podi. També té opcions de podi el japonès Ayumu Zazaki, que després de la quarta plaça d’ahir és a 16 punts de Foggia. Per altre costat, el català Xavier Artigas va acabar la prova catorzè i en el mundial ocupa una posició per sota, la quinzena.

La categoria que es presenta més emocionant en el que resta de campionat és la de Moto2. Ai Ogura i Augusto Fernández no van fer un bon paper ahir i ho deixen tot obert per les pròximes curses, ja que només estan separats per quatre punts i mig.

La victòria al circuit de Phillip Island va ser per Alonso López, acompanyat al podi per Pedro Acosta i Jake Dixon, tots tres llunys de la lluita pel podi en la classificació del mundial. Qui sí que ho té tot a favor per acabar terecr del campionat és el valencià Arón Canet, ahir sense opcions d’estar entre els millors en la prova australiana.

Mentrestant, el gironí Albert Arenas va puntuar acabant catorzè, i al Mundial ocupa aquesta mateixa posició amb 76 punts.