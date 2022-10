Max Verstappen no afluixa tot i ja ser campió del món de F1. El pilot de RedBull va tornar a ser el més ràpid en els entrenaments classificatoris (1:17.775) i sortirà des de la «pole» en el Gran Premi de Mèxic. Darrere del pilot neerlandès hi sortiran els dos Mercedes. Cap dels dos pilots britànics va poder superar el temps de Verstappen a pocs segons que caigués la bandera de quadres. Segon sortirà Rusell i tercer Hamilton. Al final, més de tres dècimes entre Verstappen i els dos Mercedes al circuit Hermanos Rodríguez. El quart lloc va ser per al pilot local «Checo» Pérez. L’espanyol Carlos Sainz començarà cinquè, mentre que el seu compatriota d’Alpine, Fernando Alonso, ho farà novè, des de la cinquena fila.

El Bordils va aconseguir un triomf molt ajustat a la pista del Mataró (26-27) després de dominar amb solvència bona part de l’enfrontament. Però els locals es van arribar a posar per davant a pocs minuts pel final (26-25), i van acabar decidint dos gols de Pou i Guso pels gironins.

No van tenir la mateixa sort el Sarrià i el Banyoles, que van perdre davant la seva afició contra l’Esplugues i el Sabadell. Els sarrianencs van anar a remolc tot el matx, i malgrat que la diferència no va ser molt àmplia, els visitants van controlar el matx en tot moment (21-25). Per la seva banda, el Banyoles va caure de forma contundent (34-44) davant un Banyoles que va ser molt superior i va sentenciar l’enfrontament després del descans.

Laia Masferrer, del Salt Gimnàstic Club, va debutar ahir en un Mundial de gimnàstica i artística i ho va fer per la porta gran, completant una excel·lent actuació. Amb encara només 16 anys, la selecció la va cridar, en un primer moment com a reserva, per suplir la baixa de Marina González, lesionada. Les circumstàncies, però, l’han acabat portant a competir i a Liverpool es va estrenar en dos aparells, aconseguint en cadascun d’ells la segona millor nota de les quatre gimnastes de l’equip espanyol. En la prova de salt va rebre 12.866 punts, mentre que en van ser 11.733 a la barra. Són 24 equips els qui hi participen i ahir se’n van estrenar ben pocs, pel que els restants ho faran durant el dia d’avui. Els 18 primers lluitaran pel podi.