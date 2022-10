Max Verstappen va aconseguir ahir la catorzena victòria de la temporada i la 34a de la seva trajectòria esportiva en el Mundial de Fórmula 1. En conseqüència, el pilot neerlandès, que va proclamar-se campió del món a Japó el passat 9 d’octubre, va aconseguir un rècord absolut de triomfs en una sola temporada superant les tretze que tenien Michael Schumacher i Sebastian Vettel. A Mèxic, van acompanyar-lo en el podi Lewis Hamilton i Sergio Pérez mentre que George Russell va fer-se amb la volta ràpida (120.153), acabant quart per davant de Carlos Sainz i Charles Leclerc. Per la seva part, Fernando Alonso va retirar-se quan faltaven sis voltes pel final per un problema de motor.

«El resultat és molt bo. La sortida m’ha ajudat molt per a la resta de la carrera i per mantenir el lideratge després de la primera corba. Ha sigut un any increïble fins ara. L’estem gaudint i intentarem aconseguir més», va comentar Verstappen en roda de premsa.